Furti di auto al Sicilia Outlet Village, individuati i responsabili

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Enna hanno individuato i presunti autori di una serie di furti e tentati furti di autovetture avvenuti nei mesi scorsi nei parcheggi del Sicilia Outlet Village di Dittaino. L’attività investigativa è stata condotta con la collaborazione, nella fase iniziale, dei militari della Stazione di Agira.

L’indagine, sviluppata attraverso accertamenti tecnici, ha consentito ai militari di ricostruire le modalità operative del gruppo e di individuare anche i presunti ricettatori di alcune delle vetture rubate.

Il modus operandi

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli indagati avrebbero raggiunto il parcheggio del centro commerciale utilizzando automobili già provento di furto e munite di targhe clonate.

Una volta individuato il veicolo da sottrarre, sarebbero riusciti a manometterne il sistema di accensione grazie alle competenze di uno dei componenti del gruppo, descritto come particolarmente esperto in ambito meccanico.

Successivamente, alle auto appena rubate venivano applicate ulteriori targhe clonate, reperite sul web, per consentirne lo spostamento verso altre province siciliane cercando di eludere eventuali controlli delle forze dell’ordine.

Individuati anche i presunti ricettatori

L’attività investigativa ha inoltre permesso di identificare i presunti ricettatori di alcune autovetture sottratte ai legittimi proprietari in diverse province dell’Isola nello stesso periodo.

Le indagini dei Carabinieri hanno consentito di ricostruire i collegamenti tra gli episodi contestati e di delineare il percorso seguito dai veicoli dopo il furto.

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