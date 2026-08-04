Sconti al ristorante, Di Venti (Mpa) chiede al Comune l’esito dell’iniziativa

Il consigliere comunale del Movimento per l’Autonomia, Francesco Di Venti, ha presentato un’interrogazione al sindaco e all’assessore competente per conoscere i risultati dell’iniziativa “Vivi Enna. Vivi l’estate. Vivi il gusto”, promossa dal Comune per sostenere le attività economiche locali e incentivare la partecipazione agli eventi estivi. Il progetto prevedeva uno sconto del 20 per cento sulle consumazioni nei locali aderenti, a fronte di una spesa minima di cinque euro. All’iniziativa hanno aderito associazioni di categoria come Confcommercio, Cna e Confartigianato.

Le richieste all’Amministrazione

Nell’interrogazione, Di Venti chiede di conoscere gli obiettivi fissati nella fase di programmazione, gli indicatori utilizzati per misurare l’efficacia dell’iniziativa e i dati relativi alla partecipazione degli operatori commerciali.

Il consigliere domanda inoltre quanti esercizi abbiano aderito al progetto e se siano stati registrati incrementi di clienti, consumazioni e fatturato nelle attività coinvolte.

Focus su turismo e presenze

Tra i chiarimenti richiesti figurano anche i dati sulle presenze in città, sugli arrivi nelle strutture ricettive, sui flussi turistici e sulla partecipazione agli appuntamenti del cartellone estivo.

Di Venti chiede infine se sia stato predisposto un rapporto conclusivo sull’iniziativa e sollecita la trasmissione ai consiglieri comunali della documentazione disponibile, comprese eventuali analisi statistiche, studi di impatto e valutazioni sui risultati raggiunti.

Nella nota, il consigliere precisa che l’iniziativa è finalizzata a verificare l’efficacia delle politiche pubbliche adottate e a valutare, sulla base di dati oggettivi, l’eventuale riproposizione del progetto negli anni successivi.