Pergusa ed il Green Deal di Sabatino: “Il futuro dell’Autodromo è elettrico”

L’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Enna, Michele Sabatino, rilancia la strategia ambientale dell’amministrazione comunale e indica la direzione per il futuro di Pergusa. Lo ha fatto intervenendo alla tappa ennese di Goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio dello stato di salute dei bacini lacustri italiani, dove ha portato il saluto dell’amministrazione guidata dal sindaco Crisafulli e illustrato le principali progettualità in corso.

I progetti del Comune per Pergusa e la sostenibilità

Nel suo intervento Sabatino ha richiamato l’adesione del Comune al progetto C3, il programma di rinaturazione candidato ai finanziamenti europei LIFE, insieme ad altri interventi che riguardano la difesa delle pendici, il parco urbano, la mobilità sostenibile e lo sviluppo delle energie rinnovabili.

L’assessore ha ribadito inoltre l’obiettivo dell’amministrazione di evitare nuovo consumo di suolo, puntando invece sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Tra le iniziative annunciate anche il lavoro avviato con AcquaEnna per separare le acque bianche da quelle nere, intervento ritenuto fondamentale per garantire al lago di Pergusa un corretto apporto delle acque piovane.

Il futuro dell’Autodromo

Nel corso dell’incontro si è parlato anche del rapporto tra la Riserva naturale e l’Autodromo di Pergusa, tema al centro del dibattito ambientale degli ultimi anni. Sabatino ha ricordato che la convivenza tra le due realtà è oggi disciplinata dalla normativa vigente e che da questo quadro legislativo bisogna partire.

“L’obiettivo di questa amministrazione – ha dichiarato Sabatino – è coniugare la salute dei cittadini, la tutela dell’ambiente e le prospettive di sviluppo economico e sociale. Sull’Autodromo, partendo dalla legge che oggi ne disciplina la convivenza con la Riserva, personalmente immagino uno sviluppo verso le competizioni con auto elettriche, che sono il futuro. Al passato non si guarda.”