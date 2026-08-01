Valguarnera, un altro dramma della solitudine: donna trovata morta nella sua abitazione

Un altro dramma della solitudine scuote Valguarnera. Una donna di 56 anni è stata trovata morta nella propria abitazione di via Spirito Santo, nella parte alta del paese. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione e, secondo una prima ispezione cadaverica, il decesso risalirebbe a diversi giorni fa.

Si tratta del terzo caso nel giro di pochi giorni, una tragica coincidenza che riporta al centro dell’attenzione il fenomeno delle persone che vivono da sole, spesso lontane da una rete familiare o di sostegno.

L’allarme dei vicini e l’intervento dei soccorsi

Ad accorgersi dell’assenza della donna sono stati alcuni vicini di casa che, non vedendola da giorni, hanno deciso di allertare i vigili urbani. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale Stazione e un’ambulanza del 118.

Una volta entrati nell’abitazione, però, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sarà il medico legale, nelle prossime ore, a stabilire con maggiore precisione la data presumibile della morte.

Tre casi in pochi giorni e il tema delle persone fragili

Tre decessi in solitudine nell’arco di pochi giorni pongono interrogativi sulle condizioni di tante persone che vivono isolate. L’età, il caldo intenso, eventuali problemi di salute, l’ansia o un malore improvviso possono trasformarsi in tragedia quando manca qualcuno a cui chiedere aiuto.

Proprio dopo il primo episodio, la sindaca aveva annunciato l’intenzione di avviare un censimento delle persone fragili, non soltanto di quelle con disabilità non dichiarata, ma anche di chi vive da solo o versa in condizioni di particolare difficoltà economica e sociale.

Alla luce di questo nuovo episodio, torna con forza la necessità di accelerare tale iniziativa, affinché situazioni di isolamento possano essere individuate e seguite prima che si trasformino in nuovi drammi.