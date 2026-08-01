Valguarnera, il Consiglio comunale approva il PEF e taglia la Tari: ecco tutti i provvedimenti

Il Consiglio comunale di Valguarnera ha approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) e la diminuzione della tariffa Tari per l’anno 2026. Il PEF è stato votato a maggioranza con il voto contrario dell’opposizione, mentre sulla delibera relativa alla riduzione della Tari i consiglieri di minoranza hanno abbandonato l’Aula.

Per il presidente del Consiglio comunale Carmelo Auzzino, l’approvazione dei due provvedimenti rappresenta un segnale importante per la cittadinanza.

Auzzino: “Un risultato significativo per famiglie e attività commerciali”

«Un risultato significativo – afferma Auzzino – quello della diminuzione della Tari rispetto al 2024 che consentirà di alleggerire il costo del servizio per la collettività, non solo per le famiglie ma anche per le attività commerciali. La diminuzione rappresenta un segnale tangibile di attenzione nei confronti della comunità perché ridurre il peso della tassazione locale, pur garantendo la continuità e l’efficienza del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, costituisce un obiettivo importante che il Consiglio Comunale ha perseguito con senso di responsabilità».

Gli apprezzamenti per il lavoro svolto e per il risultato raggiunto sono arrivati anche dall’assessore ai Tributi Francesca Draià.

«Un servizio – ha commentato Draià – che passa da 986 mila euro del 2024 a 896 mila nel 2026 con ulteriore riduzione negli anni a venire sino a 883.600 mila, una riduzione superiore a 102 mila euro e pari a circa il 10,39%».

Via libera anche alla pianta organica delle farmacie

Nel corso della seduta è stata inoltre approvata la pianta organica delle farmacie, un adempimento necessario anche in considerazione del precedente commissariamento dell’Ente da parte della Regione Siciliana.

Il Consiglio comunale ha poi affrontato numerose mozioni che hanno trovato la condivisione unanime di maggioranza e minoranza.

Le mozioni approvate dal Consiglio comunale

Tra le mozioni approvate figurano la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al Luogotenente dei Carabinieri Lo Moro, quale riconoscimento per il servizio reso con dedizione alla comunità di Valguarnera; la mozione per la tutela dei servizi bancari e dei collegamenti di trasporto nel Comune di Valguarnera; e la mozione per l’istituzione del Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità e del Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Quest’ultima, su richiesta del presidente del Consiglio comunale, è stata sottoscritta anche dai consiglieri di maggioranza, perché ritenuta di grande valore sociale e civile in quanto pone al centro dell’azione amministrativa la tutela delle persone più fragili.

Allo stesso modo il Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza avrà il compito di promuovere e tutelare i diritti dei bambini e dei ragazzi, ascoltando le loro esigenze, sostenendo le famiglie e collaborando con scuole e servizi sociali.

La mozione sui contrattisti rinviata in Commissione

Per quanto riguarda, invece, la mozione relativa alla trasformazione a tempo pieno dei dipendenti comunali contrattisti a 18 ore, da trasmettere alla Regione Siciliana, su proposta del consigliere Scarlata, il Consiglio ha ritenuto opportuno rinviarla alla II Commissione consiliare affinché venga integrata con l’inserimento anche dei lavoratori dei cantieri di servizio (reddito minimo), anch’essi dimenticati da decenni.

L’obiettivo è quello di presentare un documento più completo, equo e rappresentativo di tutte le categorie interessate.

Il Consiglio comunale ha ritenuto infatti che un personale stabilizzato e impegnato a tempo pieno significhi per l’Ente comunale avere servizi più efficienti, tempi amministrativi più rapidi e una migliore risposta alle esigenze dei cittadini.

Al termine della seduta anche il sindaco Francesca Cutrona si è complimentata con il Consiglio comunale per il lavoro svolto, facendo proprie le mozioni con l’intento di trasformarle in fatti e atti concreti.

«L’approvazione del PEF – ha dichiarato Cutrona – rappresenta un risultato concreto per la città. Ridurre i costi del servizio, mantenendo invariati i servizi offerti e migliorando le percentuali di raccolta differenziata è un obiettivo importante che abbiamo raggiunto».

In conclusione, il presidente del Consiglio comunale ha rivolto un ringraziamento ai responsabili del settore finanziario per il contributo tecnico e professionale fornito durante la trattazione del PEF, a tutti i dipendenti che hanno contribuito alla stesura del documento e ai consiglieri di maggioranza e opposizione per il confronto democratico e il senso delle istituzioni dimostrati nel corso della seduta.