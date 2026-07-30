Grave incidente sulla Sp4 a Valguarnera: scontro tra 2 furgoni, due morti

Un incidente mortale si è verificato sulla Sp4, nel territorio di Valguarnera. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli agenti della polizia municipale e dei carabinieri, nello scontro sono rimasti coinvolti due mezzi: si tratta di due furgoni che procedevano in direzione opposta.

Lo scontro violento

Un impatto frontale molto violento che ha causato la morte di una donna ed il ferimento di altre 4 persone, quest’ultime soccorse dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Enna ma pochi minuti dopo è deceduto un uomo.

Sul posto le ambulanze del 118 che hanno trasferito i feriti all’ospedale di Enna dove è morto uno dei 4.

Agli inquirenti il compito di verificare la dinamica e le cause dell’incidente