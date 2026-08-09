Rocco Hunt, Regalbuto è pronta: stasera il concerto del rapper

Una città pronta a trasformarsi, per una notte, in un grande palcoscenico. L’attesa è ormai alle stelle per l’arrivo di Rocco Hunt, che questa sera alle 22.30 sarà protagonista a Regalbuto di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate.

Lo spettacolo

Il rapper e cantautore campano è pronto a portare sul palco la sua musica e la sua energia, davanti a un pubblico che si annuncia numeroso e che arriverà anche dai centri vicini.Una grande festa, dunque, ma con particolare attenzione alla sicurezza e alla viabilità.

Come arrivare al concerto

Per gestire l’afflusso il sindaco Longo ha spiegato che sono state predisposte diverse aree di parcheggio e specifici percorsi di accesso.Ai cittadini viene rivolto un appello preciso: evitare, quando possibile, l’utilizzo delle auto private, preferendo gli spostamenti a piedi per ridurre il traffico nel centro abitato.

Per chi arriva da Catenanuova e Paternò, bisogna utilizzare la circonvallazione per raggiungere Largo Don Luigi Bruno, il parcheggio della Scuola Media, la Zona Artigianale di contrada Spito e Largo Don Luigi Sturzo, sotto l’asilo nido “A. Frank”.Percorrendo via Roma si può invece raggiungere il parcheggio della zona Acquamara, vicino al campo Aylan Kurdi.

Per chi proviene da Agira

Per chi proviene da Agira, il percorso indicato è quello di via Garibaldi, con possibilità di sosta al Parcheggio Comunale e a Largo della Regione, nella zona dell’Ufficio Postale.Le raccomandazioni sono rivolte soprattutto a chi arriverà da fuori: utilizzare esclusivamente le aree predisposte, seguire la segnaletica e ascoltare le indicazioni del personale di servizio.Massima attenzione anche alla sosta: vietato lasciare le auto lungo le vie di accesso, sugli incroci o nelle aree non autorizzate, così da mantenere liberi i passaggi per i mezzi di emergenza.Poi sarà soltanto musica. Alle 22.30, quando si accenderanno le luci del palco, Regalbuto entrerà nel vivo della sua grande notte.Una serata che promette spettacolo, entusiasmo e un pubblico pronto a cantare e ballare insieme a Rocco Hunt.

Foto tratta dal video del profilo Facebook di Rocco Hunt