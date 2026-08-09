Enna sotto il temporale, pioggia a Piazza Armerina, danni a Villarosa

Mentre a Messina, Palermo, Catania e Siracusa le temperature restano su valori sahariani, nel capoluogo ennese è arrivato un temporale.

Il cielo si è rapidamente oscurato e su Enna si sono abbattuti pioggia, lampi e tuoni, regalando una parentesi decisamente insolita in piena estate. E non è finita qui.

Pioggia anche a Piazza Armerina – come emerge nel video tratto da Centro meteorologico Piazza Armerina – che si conferma una delle realtà più curiose di questa folle estate siciliana sul fronte delle precipitazioni.

Danni a Villarosa

La pioggia si è abbattuta copiosa a Villarosa: si sono creati degli allagamenti – nel video e nelle foto postate sui social da Vincenzo Puzzangara – specie nei bassi ma il forte vento ha spazzato via teli, cartelloni e gazebo di diverse attività commerciali. Nel cuore dell’Isola il meteo sembra dunque viaggiare su un binario completamente diverso rispetto alle coste.

Sicilia divisa in due

Da una parte il caldo rovente, dall’altra nuvole e temporali improvvisi. Per Enna una pausa dal caldo, accompagnata dallo spettacolo dei fulmini e dal fragore dei mtuoni. Un’estate decisamente imprevedibile, quella ennese, con la pioggia che continua a tornare protagonista proprio quando gran parte della Sicilia è alle prese con temperature elevatissime.