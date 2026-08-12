Immigrazione, controlli a Enna: 31 stranieri identificati

Trentuno cittadini stranieri identificati e verifiche sulla loro posizione sul territorio nazionale. È il bilancio dei controlli effettuati dalle forze dell’ordine ad Enna nell’ambito del rafforzamento dell’attività di prevenzione.

26 extracomunitari controllati

Sono stati identificati 31 cittadini, di cui 26 extracomunitari e 5 comunitari. Gli accertamenti sono stati svolti anche con il supporto dell’Ufficio Immigrazione della Questura, attraverso la consultazione delle banche dati.

L’esito dei controlli è netto: tutti i soggetti identificati sono risultati regolarmente soggiornanti in Italia. Alcuni erano muniti di permesso di soggiorno in corso di validità, altri risultavano in attesa del rinnovo del documento o della pronuncia dell’Autorità giudiziaria .

Controlli rafforzati sul territorio

Nei servizi sono stati impiegati equipaggi della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con l’obiettivo di consolidare la presenza delle istituzioni e intensificare i controlli. L’attività punta in particolare alla verifica della posizione dei cittadini stranieri presenti sul territorio e al rispetto della normativa nazionale in materia di ingresso e soggiorno.