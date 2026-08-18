Summer Music Fest, a Terrasini la seconda edizione dell’evento dedicato ai talenti musicali del territorio

Domenica 30 agosto, alle 19:30, a Torre Alba, cantanti, musicisti e band di tutte le età saliranno sul palco per una serata all’insegna della musica e della valorizzazione dei giovani e dei talenti locali. Iscrizioni aperte fino al 23 agosto.

TERRASINI (PA) – Torna con la sua seconda edizione il Summer Music Fest, manifestazione dedicata alla musica e alla valorizzazione dei talenti del territorio, in programma domenica 30 agosto 2026 alle ore 19:30 presso Torre Alba, a Terrasini.

Dopo il successo della prima edizione, l’iniziativa promossa da APS Solidanime ETS si prepara ad accogliere nuovamente sul palco artisti di ogni età e formazione. Il Summer Music Fest nasce infatti con l’obiettivo di offrire uno spazio aperto a cantanti solisti, musicisti, bambini, ragazzi e band, dando a ciascun partecipante la possibilità di esprimere il proprio talento, condividere la propria passione per la musica e vivere un’esperienza di esibizione davanti al pubblico.

La manifestazione vuole essere non soltanto un momento di spettacolo e intrattenimento, ma anche un’occasione per valorizzare le realtà artistiche del territorio e favorire la partecipazione culturale, creando un punto di incontro tra artisti, famiglie, appassionati di musica e pubblico.

Le iscrizioni sono aperte fino al 23 agosto 2026, fino ad esaurimento posti.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’organizzazione ai seguenti recapiti:

???? info.lartedi@gmail.com

???? 334 218 2379 – 324 684 5959

L’evento rappresenta un ulteriore passo nel percorso di APS Solidanime ETS volto a promuovere iniziative culturali, artistiche e sociali capaci di coinvolgere il territorio e dare spazio alle passioni e alle capacità delle persone.

Il pubblico e tutti gli interessati potranno seguire gli aggiornamenti relativi al Summer Music Fest e alle attività dell’associazione attraverso i canali social ufficiali:

Instagram: https://www.instagram.com/l.arte.di/

Facebook: https://www.facebook.com/l.arte.di1

APS Solidanime ETS

Luogo: Torre Alba, Lungomare Peppino Impastato, TERRASINI, PALERMO, SICILIA