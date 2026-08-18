Donna aggredita a Piazza Armerina, caccia all’autore

Una donna è stata aggredita in pieno giorno nei pressi del villaggio Kennedy, a Piazza Armerina. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli investigatori, sarebbe stata colpita nei giorni scorsi con pugni e calci da un uomo. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove i medici hanno riscontrato le conseguenze dell’aggressione e disposto una prognosi di 14 giorni.

Le indagini della Polizia

Dopo l’episodio sono intervenuti gli agenti del commissariato di Piazza Armerina. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica e cercando di identificare l’autore dell’aggressione. Al vaglio degli inquirenti ci sono le testimonianze raccolte e le immagini delle telecamere presenti nella zona. L’uomo, dopo l’aggressione, avrebbe fatto perdere le proprie tracce.

Le indagini

Resta inoltre da chiarire il movente dell’aggressione. Gli accertamenti proseguono per stabilire se si sia trattato di un episodio isolato e ricostruire con precisione quanto accaduto. La Polizia sta quindi esaminando tutti gli elementi disponibili per arrivare all’identificazione del responsabile.