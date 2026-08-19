A19, da lunedì lavori alla galleria Misericordia: cantiere esteso

Da lunedì 24 agosto saranno avviati i lavori di manutenzione programmata della galleria “Misericordia”, sull’autostrada A19 Palermo-Catania, nel territorio di Enna.

Per consentire gli interventi, il cantiere con scambio di carreggiata già attivo dal km 114,200 al km 117,600 sarà prolungato di circa 700 metri, fino al km 118,300. Nello stesso tratto sono già in corso i lavori nelle gallerie San Nicola e Favilla.

Traffico a doppio senso

Il transito resterà consentito a doppio senso di marcia su una sola carreggiata, come avviene attualmente. Resterà inoltre in vigore il divieto di transito per i veicoli di altezza superiore a 3,9 metri. I mezzi interessati dal divieto saranno deviati sulla viabilità alternativa tra Enna e Caltanissetta. Gli interventi comporteranno quindi un ulteriore prolungamento dell’attuale configurazione del cantiere lungo l’A19.