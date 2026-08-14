Paura sulla A19, Tir va in fiamme dopo galleria Ferrarelle

Incendio questa mattina sulla A19 Palermo-Catania, in direzione Palermo, dove un rimorchio che trasportava bevande ha preso fuoco poco dopo la galleria Ferrarelle.

I soccorsi

L’allarme è scattato intorno alle 7. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Enna, che hanno tempestivamente circoscritto le fiamme, impedendo che l’incendio si propagasse all’intero rimorchio.

Illeso il conducente del mezzo. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.

A19 aperta

Sul posto sono presenti anche gli agenti della Polizia stradale e il personale dell’Anas per la gestione della viabilità e le operazioni di messa in sicurezza.

Al momento, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco la A19 è regolarmente aperta al transito veicolare.

