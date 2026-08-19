Mensa scolastica alla Mazzini, persi 27 mila euro: la denuncia di genitori e del Consiglio di istituto

Una perdita di 27 mila euro destinati alla mensa scolastica è al centro della nota diffusa dal Comitato Genitori e dal Consiglio di Istituto del plesso Mazzini di Valguarnera al termine della seduta del 18 agosto.

Secondo quanto riferito nella nota, la scuola avrebbe predisposto e caricato nei tempi previsti la documentazione richiesta per partecipare al bando. L’istanza, però, nella tesi dei genitori e del Consiglio di istituto, non sarebbe stata completata per l’assenza di una dichiarazione di competenza del Comune.

L’appello a Comune e scuola

Il Comitato Genitori e il Consiglio di Istituto chiedono quindi una maggiore collaborazione tra amministrazione comunale e istituzione scolastica, con l’obiettivo di evitare che situazioni analoghe possano ripetersi.

“Come Comitato Genitori e come Consiglio di Istituto chiediamo che ci sia una maggiore collaborazione tra Comune e Istituzione scolastica, in modo da evitare che in futuro si ripetano ulteriori disguidi, per banali leggerezze”.

La richiesta sulla mensa

La preoccupazione riguarda anche la gestione del servizio nei prossimi mesi. Il Comitato chiede all’Amministrazione comunale di intervenire per individuare soluzioni che consentano di garantire la mensa scolastica fin dall’inizio dell’anno scolastico.

“Chiediamo che l’Amministrazione Comunale si faccia carico di risolvere il problema e individui soluzioni per garantire comunque la mensa fin dall’inizio dell’anno scolastico”.

La nota sottolinea infine il peso che la perdita del finanziamento potrebbe avere sulle famiglie: “È inaccettabile che per una mancata comunicazione chi paga siano i bambini e le famiglie”.

Al momento non è stata diffusa, insieme alla segnalazione, una replica dell’Amministrazione comunale. Il caso resta quindi legato alle richieste di chiarimento e di collaborazione avanzate dagli organismi scolastici.