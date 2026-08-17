Valguarnera in festa per San Cristoforo: ecco tutto il programma tra riti, musica e fuochi

Entrano nel vivo le celebrazioni a Valguarnera per i festeggiamenti del patrono San Cristoforo che ha la giornata clou il 25 agosto. Una festa che attira centinaia di forestieri provenienti dai paesi vicini ed emigrati che aspettano la festività prima di rientrare nelle loro sedi di lavoro.

Quest’anno così come gli altri anni non ci saranno i fasti del passato a causa dei finanziamenti regionali sempre più ridotti ma un cartellone fatto in casa che racchiude allegria e sano divertimento, realizzato grazie al coinvolgimento delle associazioni locali che stanno giocando un ruolo di primo piano nell’allestimento della Festa e dei commercianti che dopo tanti anni tornano ad allestire per martedì 18 una nuova riedizione della “Notte Bianca”.

Ad esempio quest’anno mancano i fuochi d’artificio che per molti rappresentano il momento clou della festa ed il culmine della gioia collettiva.

Il programma degli appuntamenti

I festeggiamenti quest’anno sono iniziati a fine luglio con vari tornei sportivi, cinema sotto le stelle, musica itinerante, mostre, balli ed attività ludico-ricreative.

Per domani 18 agosto è prevista, come detto “la Notte Bianca”, grazie al sostegno dei commercianti; il 19 agosto lo spettacolo teatrale “U sapiti com’è” presso la villa Falcone- Borsellino; dal 19 al 22 agosto torneo di volley San Cristoforo.

Il 20 agosto cinema sotto le Stelle- cortometraggi di Beppe Manno presso piazza Lanza; il 21 Dj Set con schiuma party presso la villa Falcone- Borsellino; giorno 22 “Sicilia in festa tour 2026 presso piazza della Repubblica; il 23 nel piazzale della Chiesa, concerto in onore di San Cristoforo eseguito dall’associazione “G.Magno” a cura della Parrocchia; ore 22,30 serata musicale presso la villa Falcone Borsellino con (cover di Vasco Rossi); giorno 24 ore 18 giro cittadino delle due bande musicali “Amici della musica” e “Santa Cecilia”, ore 21,30 Mare d’inverno (cover di Loredana Bertè) presso piazza della Repubblica;

Il 25 agosto la giornata principale

il 25 agosto il giorno principale della festa: ore 11 Santa Messa presso la Chiesa Madre; ore 16 la classica benedizione delle auto e moto con consegna di portachiavi con l’effige del Santo, ore 19 Santa Messa, ore 20 processione del Santo Patrono per le vie della città. Seguirà uno spettacolo a sorpresa in sostituzione dei fuochi d’artificio.

Gli appuntamenti dopo la festa

Il 27 agosto ci sarà la proiezione alle 20,45 del cortometraggio “Distretti call di Michele D’Anca presso il sagrato della Chiesa Madre; il 2 settembre cinema sotto le Stelle presso Villa Lomonaco.

Il messaggio della sindaca

“La sindaca Carmen Cutrona: “Spero apprezziate gli eventi, abbiamo lavorato in economia per portarvi serate di bella musica, eventi per grandi e piccoli e momenti per stare insieme. Voglio ringraziare tutti gli organizzatori, le associazioni, l’ufficio turismo e spettacolo, gli sponsor e tutta la mia squadra”.