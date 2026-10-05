Lago di Pergusa, 11 mila anni di storia raccontati da Villa Zagaria per le Giornate FAI

Un affaccio sul Lago di Pergusa per raccontare una storia lunga circa 11 mila anni. È il percorso proposto dalla Delegazione FAI di Enna a Villa Zagaria, dove nelle Giornate FAI d’Autunno sarà possibile osservare il bacino e ricostruirne le trasformazioni, da quelle naturali alle modifiche impresse dall’uomo.

Il percorso attraverserà anche il Campo di Germoplasma, con oltre 400 varietà di olivo, fino alla terrazza panoramica. Da qui il racconto partirà dalla formazione del lago, datata dagli studi paleovegetazionali a circa 10.600 anni fa, per arrivare al paesaggio attuale.

Dal mito al cambiamento climatico

Gli studenti dell’I.I.S. “N. Colajanni – P. Farinato”, nell’ambito del progetto degli Apprendisti Ciceroni, affiancheranno la Delegazione FAI nel racconto. Ci sarà spazio anche per il mito di Proserpina, legato alle rive del lago, e per la storia più recente: dalla bonifica degli anni Trenta alla Selva Pergusina, fino alla costruzione dell’autodromo e alla successiva tutela naturalistica dell’area.

Le visite si terranno sabato 10 e domenica 11, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, con ultimo ingresso rispettivamente alle 12 e alle 17. I gruppi saranno composti da 15-20 persone. L’accesso è legato a una donazione al FAI; gli iscritti alla Fondazione avranno ingresso prioritario.