Dua Lipa, Nolan e i grandi eventi: da Regalbuto la storia del manager che ha scelto di non partire

Nel 1997, quando per molti giovani siciliani partire sembrava la strada più semplice, Ivan Intraguglielmo scelse di restare a Regalbuto. Aveva poco più di vent’anni e, insieme ad altri ragazzi, organizzava serate e concerti. Per risolvere la mancanza di spazi adeguati agli eventi arrivò la prima tendostruttura. Da quella scelta nacque Promostand, oggi guidata da Intraguglielmo insieme alla moglie Loredana Catania e al socio Davide Famà.

Da Regalbuto ai grandi eventi

In quasi trent’anni l’azienda ha cambiato dimensione e mercato. Dalle prime strutture per l’hospitality nei circuiti automobilistici è passata alla realizzazione di spazi temporanei complessi, con sale, uffici, cucine e aree di accoglienza. Tra i clienti citati dalla società figurano Bulgari, Fincantieri ed Enel, oltre ad allestimenti legati alla moda e al wedding.

È proprio in questo settore che compare uno dei nomi più conosciuti. Promostand riferisce di aver realizzato strutture per il matrimonio di Dua Lipa, organizzato da Alessandra Grillo. Un lavoro che si inserisce in un mercato, quello del wedding tourism, particolarmente rilevante per le isole italiane.

Anche il cinema di Nolan

Un altro capitolo porta a Favignana, dove, per la produzione di Odissea di Christopher Nolan, l’azienda riferisce di aver allestito un villaggio logistico di circa 10 mila metri quadrati e strutture per trucco e catering sui costoni del castello.

Sono commesse molto lontane dalle serate organizzate dai ragazzi di Regalbuto nel 1997, ma il principio è rimasto lo stesso: costruire temporaneamente uno spazio dove prima non c’era.

La seconda generazione

Oggi in azienda è entrato Francesco Intraguglielmo, 23 anni. Porta con sé strumenti diversi da quelli con cui il padre aveva iniziato, dal digitale all’intelligenza artificiale, utilizzati soprattutto per intercettare clienti e velocizzare la progettazione.

La storia di Promostand, al di là dei grandi nomi che hanno incrociato il suo percorso, resta così quella di un’impresa nata in un piccolo centro dell’ennese che ha scelto di non spostare altrove la propria base. Il mercato, invece, è arrivato molto più lontano: da Regalbuto fino ai grandi eventi internazionali.