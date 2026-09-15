Riccardo Lombardi, a Regalbuto un convegno sulla sua eredità politica

Tornare a Riccardo Lombardi per riflettere sul significato della politica, sulla sua capacità di costruire idee e visioni per il futuro. È il tema del convegno “Riccardo Lombardi, la bellezza della politica”, promosso dal Centro Studi per le Ricerche e la Documentazione sul Mediterraneo e il Mezzogiorno “Napoleone Colajanni” – Med.Mez.

L’appuntamento è in programma venerdì 18 settembre, alle 17.30, al Cine Teatro Urania di Regalbuto, nel giorno dell’anniversario della morte dello statista regalbutese.

L’eredità di Lombardi

Riccardo Lombardi, nato a Regalbuto il 16 agosto 1901 e morto a Roma il 18 settembre 1984, è stato una delle personalità della storia politica italiana del Novecento. Antifascista e protagonista della vita democratica e repubblicana, sarà al centro di una riflessione che gli organizzatori intendono andare oltre la commemorazione.

L’iniziativa gode del patrocinio della Presidenza della Regione Siciliana, dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Libero Consorzio Comunale di Enna. È inoltre in corso l’iter per il patrocinio della Camera dei deputati.

I relatori

Ad aprire il convegno saranno i saluti del sindaco di Regalbuto Angelo Longo e del presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna Piero Capizzi. A introdurre i lavori sarà Eugenio Bonanno per il Centro Studi Med.Mez.

Il confronto sarà affidato a Cataldo Salerno, presidente dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, Francesco Barbalace, della Fondazione “Nuovo Mezzogiorno”, e Valdo Spini, presidente della Fondazione “Circolo Fratelli Rosselli”.

Il convegno è realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Enna “Kore”, la Fondazione Circolo Fratelli Rosselli e la Fondazione Nuovo Mezzogiorno.

L’appuntamento è al Cine Teatro Urania, piazza Vittorio Veneto 3, Regalbuto, venerdì 18 settembre alle 17.30.