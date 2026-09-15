È morto Franco Gulino, imprenditore ennese nel settore dei rifiuti

È morto Franco Gulino, imprenditore ennese storicamente legato al settore della gestione dei rifiuti e dei servizi ambientali. A darne notizia è stato il sindaco di Enna, Mirello Crisafulli, che ha voluto ricordarlo con parole di stima e affetto personale.

Il ricordo del sindaco

Crisafulli ha descritto Gulino come un amico di lunga data, compagno di scuola e di militanza politica, sottolineando la sua “grande personalità dirigenziale d’azienda” e definendo la sua eredità politica e sociale ancora oggi presente sul territorio. Il sindaco ha voluto ricordarne la lungimiranza e la passione, esprimendo vicinanza alla famiglia: la moglie Lina, le figlie Laura ed Elisa, i fratelli Liborio e Pippo.

Chi era Gulino

Gulino è stato per anni una figura di riferimento dell’imprenditoria ennese, ricoprendo la presidenza dell’allora Assindustria di Enna, oggi riconducibile al sistema Confindustria. Il suo nome resta legato soprattutto alla società Altecoen, di cui è stato amministratore delegato, attiva nel ciclo dei rifiuti e nei servizi ambientali.

La vicenda giudiziaria

Nel 2005 Gulino fu coinvolto in un’inchiesta della Procura distrettuale antimafia di Messina, con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, nell’ambito di indagini sul settore degli appalti e dei servizi ambientali legate anche alla società Messinambiente. Il procedimento si concluse nel dicembre 2012 con l’assoluzione piena di Gulino da parte del Tribunale di Messina, pronuncia divenuta definitiva nel 2013 insieme a quella degli altri ex dirigenti e amministratori coinvolti.