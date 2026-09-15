CPIA Caltanissetta Enna, solidarietà alla scuola di Gela dopo l’incendio

Solidarietà e vicinanza alla comunità scolastica del plesso Capuana dell’Istituto comprensivo San Francesco di Gela, danneggiato da un incendio alla vigilia dell’avvio del nuovo anno scolastico, sono state espresse dal CPIA Caltanissetta-Enna, guidato dal dirigente scolastico Giovanni Bevilacqua.

I danni

L’incendio ha provocato danni ad alcuni locali dell’edificio e disagi per la comunità scolastica. “Una scuola non è soltanto un edificio, ma uno spazio nel quale ogni giorno si costruiscono conoscenza, relazioni, cittadinanza e futuro”, ha dichiarato Bevilacqua, auspicando che la scuola possa tornare al più presto alla normalità.