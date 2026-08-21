A19, auto in panne a Mulinello: la Polstrada trova marijuana e un coltello

Un intervento per un’auto in panne sull’autostrada A19, nei pressi dello svincolo Mulinello, si è concluso con una denuncia. È accaduto lo scorso 10 agosto, quando una pattuglia del Distaccamento della Polizia Stradale di Catenanuova è intervenuta per mettere in sicurezza il veicolo, fermo in una posizione pericolosa.

Durante i controlli, gli agenti avrebbero notato un particolare nervosismo tra gli occupanti. Dopo averne verificato le condizioni, hanno proceduto all’ispezione dell’auto.

La scoperta

Nel corso della verifica, condotta anche dal proprietario del veicolo, sarebbe stato trovato un involucro contenente circa 110 grammi di marijuana. La sostanza era nascosta all’interno di una busta farmaceutica, a sua volta occultata nella tasca di uno zaino sul sedile posteriore.

Nell’auto è stato inoltre trovato un coltello a serramanico lungo complessivamente 16 centimetri, con lama affilata e punta acuminata.

La perquisizione

Gli accertamenti sono proseguiti nell’abitazione del conducente, dove sarebbe stata trovata altra marijuana, contenuta in due bustine di cellophane, per un peso lordo complessivo di circa 10 grammi. Al termine delle verifiche, la sostanza stupefacente e il coltello sono stati sequestrati.

La denuncia

Il conducente, che aveva precedenti di polizia, è stato deferito all’Autorità giudiziaria per la detenzione della sostanza stupefacente e del coltello.