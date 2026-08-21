Calascibetta, pavimentazione in pietra in piazza Umberto I: i 350 mila euro li mette Terna

Inizieranno lunedì prossimo, 24 agosto, a Calascibetta i lavori lungo il tratto di strada che costeggia piazza Umberto I, “cuore” del paese. Un tragitto di circa cento metri dove verrà tolto l’asfalto che non s’addice ad un paese diventato uno dei Borghi più belli d’Italia. Al posto del bitume verrà posizionata la pavimentazione in pietra, come quella collocata in piazza San Pietro.

L’intervento

I lavori, che avranno una durata di 90 giorni e saranno diretti dall’Ufficio tecnico comunale, inizieranno dallo spiazzo confinante con Via Gorgazzo e proseguiranno fino alla chiesa del Carmelo. Ad essere pavimentato anche il tratto finale di Via Dranza, all’incrocio con Via Conte Ruggero, e lo spazio antistante l’Euro Bar.

Il finanziamento

Il costo dell’opera è di 350 mila euro ed è coperto interamente dalla Società Terna, che sta impegnando oltre 400 milioni di euro per realizzare una linea elettrica ad altissima tensione. Si tratta di un Elettrodotto a 380 kV, lungo 172 chilometri, che collegherà le esistenti stazioni elettriche di Chiaramonte Gulfi in provincia di Ragusa e Ciminna in provincia di Palermo, attraversando 6 province e 24 comuni, tra cui Calascibetta.

Le compensazioni

Il lavoro di pavimentazione che verrà realizzato nel territorio xibetano, infatti, è a titolo risarcitorio e compensativo per l’impatto generato dall’attraversamento del potente elettrodotto, che comunque non interesserà il centro abitato.

Il paese

Dunque, lungo il tratto di anello che circonda piazza Umberto I, residenti e turisti non vedranno più l’obbrobrioso asfalto. Si spera adesso che altri angoli del paese, ricco di storia, possano risplendere senza lo strato di bitume, come Via Giudea, dove il manto stradale è da rifare al più presto.