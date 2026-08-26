Colonne sonore del cinema: stasera a Enna il concerto dei Soundtrack Quarte

Un omaggio alle più belle e celebri colonne sonore della storia del cinema, eseguite dal vivo in una cornice suggestiva e avvolgente. Si terrà domani, martedì 26 agosto, alle ore 20.30, presso il Cortile dell’Ex Convento dei Cappuccini di Enna (Urban Center), il concerto “Tributo alle migliori colonne sonore del cinema”, affidato ai Soundtrack Quartet.

L’iniziativa, promossa da Bottega Culturale in collaborazione con La Rupe, proporrà al pubblico un percorso musicale dedicato alle grandi emozioni del cinema, attraverso le melodie che hanno accompagnato alcune delle pellicole più amate.

Protagonisti della serata saranno Giorgio Lilla al pianoforte, Antonio Milana al flauto, Rebecca DiMajo al violino e Laura Verde al violoncello. Un quartetto che accompagnerà gli spettatori in un viaggio sonoro reso ancora più suggestivo dall’allestimento scenografico, immerso nella luce di centinaia di candele.

Il concerto si inserisce nel percorso di iniziative culturali che Bottega Culturale continua a proporre alla città, con l’obiettivo di creare occasioni di incontro e di valorizzare luoghi e spazi attraverso la musica e le arti. L’ingresso è su prenotazione, con contributo.