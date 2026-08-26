San Cristoforo, a Valguarnera cala il sipario: il sindaco replica alle critiche sui fuochi d’artificio

Con la processione del simulacro di San Cristoforo, patrono di Valguarnera si sono conclusi ieri sera martedì, i festeggiamenti in onore del Santo.

Niente fuochi e la sindaca risponde alle critiche

I giochi d’artificio che non si sono effettuati per i lavori al campo sportivo sono stati sostituiti da uno spettacolo alla villa Falcone-Borsellino effettuato da artisti di strada che hanno suonato musiche latino-americane e da danzatori del fuoco i cosiddetti “fire dancer”, artisti che uniscono la danza e la coreografia fluida all’uso di attrezzi infuocati. Due performances apprezzate, che hanno in parte sostituito i classici giochi d’artificio sulla cui mancanza parecchia gente non ha gradito tanto, innescando sui social delle polemiche che hanno infastidito il sindaco Carmen Cutrona che ha risposto a tono.

“In sostituzione ai fuochi d’artificio (che per ragioni di sicurezza non abbiamo potuto fare, essendoci i lavori al campo sportivo – ha scritto il sindaco sulla sua pagina social – e non avevamo quest’anno la possibilità e il tempo di individuare un nuovo sito) abbiamo comunque pensato a qualcosina che chiudesse la serata dignitosamente e che il 25 agosto a mezzanotte avrete spero modo di gradire ed apprezzare”

La festa

Per il resto il programma della festa che si è intrecciato con quello dell’estate valguarnerese è stato dalla gran parte del pubblico apprezzato, soprattutto per l’impegno profuso dalle varie associazioni che hanno avuto grande rilevanza per la riuscita di essa. Di rilievo “la Notte Bianca”, ispirata al verde di Sorrento e che ha visto la partecipazione di tanti commercianti con degli stand accanto i propri negozi, realizzati sotto l’attenta ed illuminata regia di Totò Denaro, grande maestro nell’allestimento delle vetrine. Di rilievo pure il concerto nel sagrato della Chiesa Madre organizzato dall’associazione musicale “Giacomo Magno” che ha allietato per diverse ore i palati fini della musica classica.

Gli artisti

Bravi gli artisti intervenuti, il coro, i musicisti, il maestro Giorgio Denaro e l’organizzatore principale Massimiliano La Malfa. Ha attirato pure il grande pubblico la serata musicale in piazza della Repubblica dal titolo “Mare D’inverno”, con la cover band di Loredana Bertè, durante la quale sono state cantate tutte le canzoni della celebre artista, così come ha riscosso successo la cover dedicata a Vasco Rossi. Insomma, una festa fatta in casa, lontana dai fasti del passato, tutto sommato apprezzata dalla gente.