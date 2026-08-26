Fratelli d’Italia Barrafranca, nominata commissario del Circolo l’Avv. Marzia Bevilacqua

La Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia ha nominato la Consigliera comunale Avv. Marzia Bevilacqua quale Commissario del Circolo di Fratelli d’Italia di Barrafranca.

La nomina arriva a seguito delle dimissioni del Presidente del Circolo, rassegnate per ragioni personali, e si inserisce nell’ottica di garantire continuità all’attività politica e organizzativa del partito sul territorio.

L’Avv. Marzia Bevilacqua avrà il compito di coordinare e guidare il circolo in questa fase, assicurando la prosecuzione delle attività e mantenendo il necessario raccordo con la Federazione Provinciale.

La Federazione Provinciale di Enna ringrazia il Presidente uscente per il lavoro svolto e per l’impegno profuso alla guida del circolo e augura all’Avv. Marzia Bevilacqua buon lavoro per il nuovo incarico.

Fratelli d’Italia conferma così la volontà di proseguire il proprio impegno politico e istituzionale a Barrafranca, garantendo continuità all’attività del partito e mantenendo saldo il rapporto con il territorio e con la comunità cittadina.



