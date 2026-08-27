Enna calcio, tormentone allenatore: Tragavin sceglie Cimino

Alfredo Cimino torna ad essere l’allenatore dell’Enna. Lo ha comunicato la società attraverso la sua pagina social annunciando anche lo staff che lo affiancherà: Salvatore Bertuccio, che sarà il vice e Massimo Greco, preparatore dei portieri.

La girandola

Finisce subito l’esperienza di Giuseppe Anastasi, chiamato ad Enna dal ds in pectore, Giovanni Pisano, ma nella giornata di ieri il presidente Giancarlo Travagin, in una nota, è entrato in tackle, svelando la nuova rivoluzione societaria con l’azzeramento di tutte le cariche – in realtà Gianluca Vigneri si era dimesso 24 ore prima – e gelando anche Pisano, il cui destino, a questo punto, sembrerebbe segnato.

ll retroscena

Travagin ha, comunque, effettuato un giravolta a 360 gradi perché poco più di una settimana fa aveva annunciato che la guida tecnica sarebbe stata affidata a Cimino poi l’avvicinamento di Giovanni Pisano ha rimescolato le carte. Un ingresso, non ufficiale, quello dell’ex calciatore gialloverde che ha fatto storcere il naso ad una fetta del gruppo vicino all’Enna calcio. E quei mugugni, forse avrebbero convinto il presidente a prendere in pugno la situazione, dando carta bianca a Cimino, da cui si ripartirà.

La nota della società

“La società riparte dunque da uno staff composto da professionalità che conoscono già l’ambiente, il gruppo e la realtà calcistica ennese. La continuità tecnica e il valore delle competenze messe a disposizione rappresentano elementi importanti per affrontare con determinazione i prossimi impegni”