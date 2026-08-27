Pensioni: pagamento dal 1° settembre in tutti gli uffici postali

Le pensioni di settembre saranno disponibili da martedì 1 settembre in tutti i 27 uffici postali della provincia di Enna. Nella stessa giornata l’importo sarà accreditato anche sui Libretti di Risparmio, Conti BancoPosta e Postepay Evolution per chi ha scelto questa modalità.

Prelievi

Chi possiede una Carta di Debito collegata a conto o libretto, oppure una Postepay Evolution, potrà prelevare il contante anche dai 28 ATM Postamat presenti sul territorio provinciale, evitando l’accesso allo sportello.

Per ritirare la pensione allo sportello occorre presentare un documento di identità valido. È inoltre possibile delegare un’altra persona al ritiro.

Indicazioni

Poste Italiane ricorda ai titolari di Carta di Debito associata a conti o libretti la possibilità di usufruire gratuitamente di una polizza che copre fino a 700 euro l’anno in caso di furto del contante avvenuto nelle due ore successive al prelievo effettuato in ufficio postale o presso un ATM Postamat.

Per ridurre i tempi di attesa, infine, viene consigliato di recarsi negli uffici durante la tarda mattinata o nel pomeriggio e, quando possibile, nei giorni successivi all’inizio del mese.