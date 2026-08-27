Marzamemi, “Ciò che resiste, ciò che fiorisce”, la mostra di Chiara Fronterrè e Linda Acunto

StudioBlu81. Inaugurazione sabato 5 settembre alle 19 in via Regina Elena 27. Sarà possibile visitarla tutti i giorni dalle 18 alle 20,30 fino al 30 settembre



Una riflessione profonda sulla fragilità, sulla memoria e sulle forme di resistenza che abitano i territori interiori e quelli fisici. Si intitola “Ciò che resiste, ciò che fiorisce” la mostra di Linda Acunto e Chiara Fronterrè, in programma dal 5 al 30 settembre 2026 negli spazi di StudioBlu81 in via Regina Elena 27 a Marzamemi. L’inaugurazione si terrà il 5 settembre alle 19.

Linda Acunto, artista visiva italiana che indaga identità e paesaggio attraverso fotografia, performance, stampa e scultura, presenta una selezione dal progetto “Quando nevica sulle mimose a Roma”, del 2025. Il lavoro è realizzato in forma di libro d’artista, utilizza carte delicate, trasparenze e materiali naturali per restituire una meditazione visiva su un evento straordinario – la neve sulle mimose a Roma – come metafora di una trasformazione personale.

Chiara Fronterrè – fondatrice di StudioBlu81 e artista la cui pratica esplora la relazione tra vulnerabilità, memoria e resilienza – presenta opere che indagano la natura come soglia, luogo di resistenza e rinascita. Le sue carte, pigmenti e incisioni evocano paesaggi interiori in cui la fragilità diventa superficie attiva, spazio di germinazione.

La mostra intreccia due poetiche affini: da un lato la delicatezza resistente delle carte di Acunto, dall’altro la tensione silenziosa della natura di Fronterrè. Ne emerge un percorso che invita a considerare ciò che sopravvive, ciò che si trasforma, ciò che fiorisce nonostante – e grazie – alle sue crepe.

“E’ un omaggio – hanno dichiarato le due artiste – alla capacità dell’arte di custodire le metamorfosi, di attraversare le soglie, di rendere visibile la forza che nasce dal fragile”.

Sarà possibile visitare la mostra tutti i giorni dalle 18.00 alle 20.30







