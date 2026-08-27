Ospedale di Leonforte, la giunta all’Asp: “Separare Medicina dal Pronto Soccorso”

L’amministrazione comunale di Leonforte torna a chiedere all’ASP di Enna il ripristino della precedente collocazione del reparto di Medicina dell’ospedale “F.B.C.“, con una separazione funzionale dagli spazi del Pronto Soccorso. La richiesta arriva dal Sindaco Pietro Livolsi e dall’assessore alla Sanità Nella Belintende, dopo le interlocuzioni già avviate con l’Azienda e una specifica riunione della II Commissione Consiliare.

La questione della RSA di Pietraperzia

Al centro della nuova sollecitazione ci sono le notizie relative alla RSA di Pietraperzia. Secondo quanto riferito nella nota, la struttura che era stata indicata come destinata al trasferimento presso il presidio di Leonforte non sarebbe più destinata a quella collocazione. A Pietraperzia sarebbero infatti in corso interventi di riqualificazione di una sede individuata quale possibile nuova sede della RSA.

Per l’amministrazione, se questa situazione sarà confermata, viene meno la ragione per mantenere l’attuale assetto.

“Tale circostanza, ove confermata, rende non più giustificabile il mantenimento dell’attuale assetto organizzativo che vede il reparto di Medicina collocato in una situazione di commistione con gli spazi e le attività del Pronto Soccorso.”

Medicina e Pronto Soccorso, due funzioni diverse

La nota insiste soprattutto sulla necessità di non considerare la questione come un semplice problema di spazi. “Si ritiene, infatti, che la separazione tra le due funzioni non costituisca un mero aspetto logistico, ma rappresenti un requisito essenziale per garantire appropriatezza organizzativa, sicurezza dei pazienti, qualità dell’assistenza e condizioni di lavoro adeguate per il personale sanitario.”

Sindaco ed assessore richiamano quindi le differenti esigenze dei due servizi: da una parte i percorsi propri dell’emergenza-urgenza, dall’altra le necessità della degenza ordinaria, della continuità assistenziale, della privacy e della gestione programmata delle attività cliniche.

Chiesto un intervento immediato

La richiesta all’ASP è dunque di verificare con urgenza la nuova situazione logistica e organizzativa e di adottare gli atti necessari per riportare la Medicina nella precedente sede.

“Si evidenzia, inoltre, che a fronte delle precedenti interlocuzioni non è ad oggi pervenuto alcun riscontro concreto in ordine alla richiesta di ripristino della collocazione del reparto di Medicina.” Il Comune chiede inoltre un riscontro formale e tempestivo, con l’indicazione delle decisioni che l’ASP intende assumere e delle relative tempistiche.

Il possibile passaggio alla Regione

Il sindaco Livolsi e l’assessore Belintende lanciano un avvertimento sul piano istituzionale: se non arriverà rapidamente una soluzione, la questione sarà sottoposta all’attenzione dell’Assessorato Regionale della Salute, in relazione alla tutela del diritto alla salute della popolazione del Distretto D21 e all’organizzazione dei servizi del presidio di Leonforte.