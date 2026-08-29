Enna calcio, si comincia da Modica: la Coppa apre il nuovo corso targato Travagin

Debutto ufficiale stagionale per l’Enna, atteso domani, domenica 30 agosto, sul campo del Modica per il turno di Coppa Italia di Serie D. Fischio d’inizio allo stadio “Pietro Scollo”, in un match che per la tifoseria gialloverde rappresenta assai più di un semplice esordio: è il primo vero banco di prova del nuovo corso societario guidato dal neo presidente Giancarlo Travagin.

Difficoltà per i tifosi ennesi

Non arrivano buone notizie sul fronte logistico. Per la trasferta modicana non sarà infatti predisposto alcun settore riservato ai sostenitori ospiti. Una scelta che, comunicata a ridosso dell’esordio stagionale, limiterà sensibilmente le possibilità di seguire dal vivo la squadra per chi si metterà in viaggio da Enna. L’unico settore fruibile per il pubblico sarà la Tribuna B dell’impianto.

La scelta sul tecnico

Sul campo, la guida tecnica è affidata ad Alfredo Cimino, scelto da Travagin dopo settimane complicate sul piano societario, tra valutazioni e assestamenti che hanno tenuto in sospeso l’assetto tecnico del club fino a ridosso del ritiro. Una decisione che porta con sé, inevitabilmente, l’attenzione e le aspettative di un ambiente che chiede stabilità dopo un’estate turbolenta.

I convocati

Questi i convocati diramati dal tecnico per la trasferta di Modica:Caputo, Cucinotta, Pedicone, Gabrieli, Caggianello, Polifrone, Berto, Rossitto, Marte, Licata, Mannino, Di Dio, Salvi, Tamiozzo, Canfora, Sow, Sturniolo, Curcio, Lucenti, Scozzari.

Primo banco di prova

La Coppa Italia, competizione spesso considerata minore nel calendario di Serie D, assume quest’anno per l’Enna un peso specifico: sarà la cartina di tornasole per capire se il progetto tecnico e societario voluto da Travagin può davvero partire con il piede giusto.