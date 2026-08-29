Incendio vicino al cimitero di Valguarnera, scatta l’allerta: area chiusa

Un incendio è in corso in prossimità del cimitero di Valguarnera. Sul posto sono già intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale: atteso l’arrivo del Corpo Forestale per fornire supporto nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area.

L’allarme

A rendere nota la situazione è stata l’assessora alla Protezione Civile Francesca Draià, che ha diffuso un messaggio alla cittadinanza invitando alla massima prudenza.

In via precauzionale è stata attivata la sirena di allerta, mentre si sta procedendo alla chiusura temporanea del cimitero per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza.

L’invito alla cittadinanza

L’amministrazione invita i cittadini a non avvicinarsi alla zona interessata dalle fiamme e a seguire le indicazioni fornite dalle forze impegnate nell’emergenza.

Nel suo messaggio, Draià ha inoltre rassicurato la popolazione sottolineando che le autorità sono già sul posto e stanno lavorando per gestire l’incendio e tutelare la sicurezza dei cittadini.

