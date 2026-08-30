Valguarnera nella morsa del caldo, incendio minaccia il centro abitato
Valguarnera - 30/08/2026
Un altro grave incendio dopo quello di ieri nelle zone adiacenti al cimitero, ha colpito le zone limitrofe di Valguarnera dove si sono registrate temperature infernali come in tutta la provincia
La paura
A prendere fuoco dalle prime ore del pomeriggio, questa volta, contrada Dolei, lambendo pure contrada Montagna, che si trovano a pochi chilometri dal centro abitato.
I soccorsi
Sul posto al momento la Guardia Forestale, I Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale ed i carabinieri. Per fortuna non si contano danni a persone ed abitazioni, ma i danni restano immensi.