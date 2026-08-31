Nuovo incendio a Valguarnera: fiamme a Paparanza vicino ad un agriturismo

È il terzo incendio consecutivo. Sabato, domenica e lunedì. I piromani sanno dove colpire e sopratutto come colpire. Mano criminali che stanno massacrando la Sicilia ed anche la provincia di Enna.

Il nuovo incendio

A Valguarnera il primo sabato nei pressi del cimitero, domenica in contrada Dolei ed oggi in contrada Paparanza. Una architettura precisa, congegnata nello spazio di pochi chilometri l’uno dall’altro. L’incendio di oggi in contrada Paparanza si è sviluppato verso le ore 14,30, in una zona di ingresso del paese.

Sfiorato un agriturismo

Le fiamme che hanno divorato diversi ettari di terreno, si è sviluppato nelle adiacenze di un agriturismo, per fortuna non toccato dalle fiamme, grazie in particolar modo al Corpo Forestale ed ai Vigili del Fuoco impegnati per 4 – 5 ore per riuscire a domare le Fiamme. Sul posto anche Polizia Municipale, Carabinieri e Pantere Verdi.