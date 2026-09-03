Valguarnera sotto attacco dei piromani: quarto incendio, fiamme in contrada Rampante

Un altro incendio nella giornata di martedì a Valguarnera. È siamo al quarto dopo quelli dei giorni precedenti, nei pressi del cimitero, in contrada Dolei ed a Paparanza.

Lambite le aziende agricole

Questa volta ad essere avvolta dalle fiamme è stata contrada Rampante una zona vasta di campagna ove insistono diverse aziende agricole ed abitazioni di campagna lambite dal fuoco. Il corpo forestale ed i vigili del fuoco hanno impiegato con diverse difficoltà circa 8 ore per domare le fiamme. Ma quello che balza agli occhi è che i 4 incendi sono avvenuti tutti in zone vicine l’una dall’altra, a distanza di poche centinaia di metri, in una sorta di di quadrilatero.

Incendi dolosi

Come se la mano criminale volesse colpire solo ed esclusivamente determinate zone. Perché che si tratti di incendi dolosi, a questo punto pare non ci siano più dubbi, troppo chirurgiche le metologie, le modalità e le zone colpite. Sarebbe opportuno a questo punto che si allestisse un tavolo sulla sicurezza e si prendessero gli opportuni provvedimenti, considerato che molti proprietari di aziende agricole e semplici cittadini che hanno la casa in campagna, da diversi giorni non vivono più giorni tranquilli.