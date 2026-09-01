Incendio tra Assoro e Agira, in azione le squadre di terra e 2 elicotteri della Forestale

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16, nella frazione San Giorgio di Assoro, propagandosi rapidamente verso la contrada Urselluzzo, nella zona di Sciaredda, nel territorio di Agira.

Squadre a terra e due elicotteri

Sul posto sono intervenuti tre squadre di volontari di Legambiente Protezione Civile, insieme ai colleghi di Assoro, al Corpo Forestale della Regione Siciliana e ai Vigili del Fuoco.

Per contrastare le fiamme dall’alto sono stati impiegati anche due elicotteri della Forestale. L’intervento ha permesso di contenere progressivamente il rogo.

Incendio in fase di bonifica

Secondo l’ultimo aggiornamento delle 19.20, l’incendio è entrato nella fase di bonifica e, salvo nuovi focolai, dovrebbe essere dichiarato spento a breve.

A rendere noto l’intervento è stata Legambiente Agira. Il presidente Filippo Bottitta ha espresso un ringraziamento ai volontari impegnati nelle operazioni e al NOI del Dipartimento della Protezione Civile di Enna per l’attivazione delle squadre. Restano da accertare l’estensione dell’area interessata dalle fiamme e le eventuali cause dell’incendio.