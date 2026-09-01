EcoEnnaServizi, il sindaco Crisafulli darà conto delle verifiche

Il sindaco di Enna, Mirello Crisafulli, ha convocato per mercoledì 2 settembre alle 11:30, una conferenza stampa al secondo piano di Palazzo di Città, in Piazza Coppola 3. Al centro dell’incontro ci sarà EcoEnnaServizi, la società in house che gestisce il servizio rifiuti nel capoluogo.

L’incarico a Montesano

L’appuntamento arriva a valle della due diligence avviata dal Comune sulla partecipata, affidata al commercialista Marco Montesano. Un incarico che l’amministrazione ha sempre presentato come un passaggio fisiologico di controllo e programmazione legato all’avvio della nuova fase politica, e non come la conseguenza di segnali di allarme specifici.

I conti della società

I numeri emersi finora dai documenti di trasparenza comunale, va detto, non raccontano una società in sofferenza: un utile di 272.018 euro, ricavi caratteristici per 5.258.805 euro, un totale attivo di 2.148.932 euro e un patrimonio netto di 385.589 euro. Dati consultabili nella sezione Società trasparente di EcoEnnaServizi, che, sulla carta, sembrerebbero smentire l’ipotesi di criticità profonde.

Le due diligence

Resta però da capire cosa dirà domani il sindaco che i bilanci pubblici non dicono già. La due diligence, per sua natura, va oltre i numeri di sintesi: guarda alla struttura organizzativa, alla congruità dei costi rispetto al servizio reso, agli eventuali margini di efficientamento. È su questo terreno, più che su quello meramente contabile, che potrebbero arrivare le indicazioni più interessanti. Un’altra domanda aperta riguarda gli eventuali sviluppi operativi: se dalla verifica di Montesano siano emerse criticità organizzative, se si prospettino interventi sulla governance della società, o se l’amministrazione intenda semplicemente rassicurare la città dopo settimane di attenzione mediatica sul tema.