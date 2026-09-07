La cavalla Essa Radiolina vince il Palio dei Berberi

L’aspettavano con ansia, fantini e spettatori, ma la finale del Palio dei Berberi 2026 non si è disputata. Ha vinto Essa Radiolina, la cavalla cavalcata dal giovane fantino Nunzio Fontanazza, 23 anni, ma il successo è stato attribuito a tavolino, causa l’infortunio di Royal Champios, l’altro cavallo che doveva impensierire in finale Essa Radiolina. Tutto è successo durante una delle due semifinali, quando Royal Champions, cavalcata da Alex Gallo, dopo aver tagliato il traguardo da vincente ha accusato un piccolo malore. La giuria, il veterinario e lo stesso fantino, a quel punto, sono stati, giustamente, irremovibili: Royal non potrà correre la finale, il Palio va assegnato alla cavalla avversaria, che, per la gioia dei circa mille spettatori, ha corso, purtroppo, in solitaria i circa 240 metri di tracciato, con il fantino, Nunzio Fontanazza, che si è preso gli applausi del pubblico.

La delusione della sconfitta

Grande delusione, invece, per il cavallerizzo Alex Gallo, che avrà tempo, per tornare a vincere, il prossimo anno. Oltre al caldo, a tratti insopportabile, amarezza anche per gli appassionati del Palio, i quali non hanno potuto assaporare l’emozione della finale. Dodici i cavalli iscritti, per una corsa centenaria che si disputa la prima domenica di settembre in onore di Maria Santissima di Buonriposo, i cui festeggiamenti si concludono questa sera (lunedì 7) con la solenne processione del simulacro della Vergine. Quasi due ore di manifestazione equina, un minuto di silenzio durante la benedizione del Palio per lo scomparso Domenico Taormina, appassionato di cavalli, del Palio e amico della comunità xibetana, grande sportività tra i fantini, organizzazione impeccabile. Insomma, tutto è filato liscio, tracciato rigorosamente a norma di sicurezza e con le forze dell’ordine, Carabinieri, Polizia di Stato e Vigili urbani, che hanno garantito la massima sicurezza. Un solo rammarico: la mancata finale, ma era doveroso tutelare l’incolumità del cavallo che aveva accusato il malore dopo la semifinale.

Non solo Palio, festa con la musica Radio Time 90

Ieri sera, intanto, la piazza di Buonriposo si è infiammata con la musica di Radio Time 90. Giochi di luci, laser, effetti speciali proiettati sui max schermi e tanta dance anni 90 hanno entusiasmato i numerosi giovani che assiepavano l’area antistante il palco. E stasera si replica, sino a tarda notte, con le note della band fiorentina Bandabardò, musicisti capaci di mettere insieme folk, rock e ritmi popolari.