Pasquasia, avanti con il progetto di bonifica, MpA: “Chiarezza documentale e amministrativa dell’assessore Colianni”

Avanti con il progetto di bonifica per le ex miniere di Pasquasia. “Il Gruppo consiliare MPA ringrazia l’assessore regionale all’Energia, Francesco Colianni, per la chiarezza documentale e amministrativa fornita sulla vicenda della miniera di Pasquasia e per l’attenzione riservata al territorio ennese”.

Note e atti illustrati dall’assessore Colianni

“Le note, gli atti e la documentazione illustrati dall’assessore hanno chiarito il percorso in corso e fugato ogni possibile dubbio o illazione. Su una questione così rilevante non servono annunci o proposte prive di una base tecnica e procedurale: servono progetti, competenze definite, autorizzazioni, risorse e cantieri.

La conferma è arrivata anche nel corso del Consiglio comunale di Enna, al quale hanno partecipato l’assessore Colianni, il direttore generale del Dipartimento regionale dell’Energia Carmelo Frittitta, il direttore generale Vallone, il RUP del progetto di bonifica e messa in sicurezza della miniera di Pasquasia, ingegnere Salvatore Pignatone, e il capo di gabinetto dell’assessore, avvocato Filiberto Fiorito” dicono i consiglieri comunali Mpa: Francesco Comito, Ezio De Rose, Giusy Firrantello, Francesco Di Venti, Emilia Lo Giudice.

Competenza esclusiva sul sito da parte dell’assessorato regionale

“In quella sede è stato ribadito che la competenza esclusiva sul sito di Pasquasia è dell’Assessorato regionale dell’Energia. Inoltre, come richiamato dalla legge regionale n. 14, la realizzazione degli impianti rientra nella competenza esclusiva del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti. Chiarezza nelle attribuzioni e coordinamento tra gli uffici sono condizioni essenziali per evitare sovrapposizioni e assicurare il corretto avanzamento delle procedure”.

“La nota dell’assessore ai dipartimenti regionali competenti conferma che prosegue la progettazione relativa alla bonifica e alla messa in sicurezza della miniera. Acquisiti i pareri della Commissione tecnica specialistica regionale e completato il procedimento di PAUR, il progetto potrà entrare nella fase esecutiva e diventare cantiere”.

17 milioni di investimenti per Enna

“I 17 milioni di euro di investimenti destinati alla città di Enna costituiscono un ulteriore segnale dell’attenzione del Governo regionale e dell’Assessorato dell’Energia verso le aree interne. Accogliamo positivamente anche l’annuncio sullo studio di fattibilità tecnico-economica per la rigenerazione del sito di Pasquasia, che potrà essere sbloccato con l’approvazione del consuntivo.

Prima la bonifica e la messa in sicurezza, poi una prospettiva concreta di rigenerazione fondata su dati, sostenibilità e interesse pubblico. Il Gruppo consiliare MPA sosterrà questo percorso, perché Pasquasia ha bisogno di atti amministrativi, progetti cantierabili e investimenti reali” concludono i consiglieri MpA