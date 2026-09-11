Il Tifometro di Casinos.com: la Sicilia sesta per formazioni, il sogno resta il Palermo in Serie A

Il Tifometro delle regioni di Casinos.com misura la passione calcistica isola per isola: la Sicilia resta sesta in Italia sulle probabili formazioni, ma il vero sogno della stagione è il ritorno del Palermo in Serie A.

La Serie A è appena ripartita e, prima ancora dei risultati sul campo, sono le ricerche degli italiani su Google a raccontare come si vive davvero il tifo stagione dopo stagione. Nella ricerca Sponsor Value 2026 di StageUp e Ipsos Doxa emerge un pubblico ampio, 25,6 milioni di persone pari all’87,2% degli intervistati, quasi equamente diviso tra uomini e donne (55% contro 45%) e con un baricentro che pende verso Sud: Sud e Isole concentrano il 39% dei tifosi, contro il 26% del Nord Ovest. È in questa fotografia nazionale che si inserisce il Tifometro delle regioni, l’analisi che Casinos.com aggiorna ogni stagione incrociando su base regionale sei indicatori di ricerca: Champions League, VAR, calendario di Serie A, probabili formazioni, fantacalcio e calciomercato.

La Sicilia, quattordicesima ma con un profilo tutto suo

Nella classifica delle regioni la Sicilia chiude a pari merito con la Sardegna, quattordicesima con 61,7 punti su cento, ma il dato aggregato nasconde un tifo molto più attivo di quanto la posizione lasci intendere. L’isola è sesta in Italia sulle probabili formazioni, la voce che misura chi controlla ogni settimana chi scende in campo, e nona sul fantacalcio, con il calciomercato appena più indietro. A pesare sulla classifica è solo la Champions League, dove la Sicilia chiude ultima: un dato che si spiega da solo, visto che nessun club isolano gioca le coppe europee da anni. Il resto del tifo, invece, non si è mai fermato, in un quadro del calcio siciliano che resta comunque frammentato tra vertici e categorie minori.

Enna e la sua provincia raccontano bene questo scarto tra vetrina e sostanza. Senza un club professionistico che giochi tra i campi di Serie A o Serie B, il territorio continua comunque a produrre calcio dal basso, tra settori giovanili e società di provincia che restano il primo contatto con il pallone per chi ci vive. È lo stesso meccanismo che il Tifometro fotografa su scala regionale: si può seguire il campionato ogni settimana, controllare la probabile formazione e discutere il calciomercato anche restando lontani dagli stadi che contano.

Dietro questa lettura regione per regione c’è Casinos.com, il portale che accanto al monitoraggio del tifo tiene aggiornata anche la propria rassegna di siti di bonus e offerte di bonus senza deposito per chi si avvicina al gioco online con licenza ADM, sempre con l’invito a giocare responsabilmente e a consultare gioco.adm.gov.it in caso di dubbi.

Palermo, il mercato chiuso e il sogno della A

Se in Sicilia il calciomercato resta una delle voci più seguite del Tifometro, la sessione appena conclusa spiega perché. Il Palermo ha blindato la porta con l’arrivo di Mattia Perin dalla Juventus, portiere accolto al Renzo Barbera con un bagno di folla, e ha completato l’attacco con Alessandro Gabrielloni, prelevato dal Como come vice di Pohjanpalo. Due mosse arrivate a fine agosto che raccontano l’ambizione della proprietà del City Football Group: costruire una rosa pronta a riportare i rosanero nella massima serie dopo anni di attesa.

Le prime giornate di campionato confermano la direzione: il Palermo di Filippo Inzaghi ha vinto le prime due gare di Serie B ed è terzo in classifica, nel gruppo che comanda la zona promozione. Un avvio che tiene alta l’attenzione dei tifosi isolani sul fantacalcio e sulle probabili formazioni, esattamente le due voci in cui la Sicilia si piazza meglio a livello nazionale: sapere chi schiererà Inzaghi ogni domenica è diventato, per i rosanero, un rito quasi quanto la partita stessa.

“Il tifo, in Italia, non si misura più solo dagli spalti pieni”, spiega Daniele Alfieri, ex giornalista sportivo e oggi Responsabile Media e PR per Casinos.com, a proposito dei dati del Tifometro. “La Sicilia lo conferma: sesta sulle probabili formazioni, nona nel fantacalcio, un interesse che il Palermo può solo spingere più in alto se la rincorsa alla Serie A dovesse continuare con lo stesso ritmo delle prime due giornate”.

Il Catania riparte da zero, ma il tifo non si ferma

Le altre piazze siciliane vivono un avvio di stagione diverso. Il Catania, ripartito dalla Serie C, ha perso le prime due gare al Massimino e chiude per ora all’ultimo posto del proprio girone. Eppure anche in questo caso il Tifometro certifica che l’interesse resta alto: le ricerche legate alla probabile formazione rossazzurra non si sono fermate nemmeno nella settimana peggiore, segno che il tifo siciliano si misura più sulla continuità delle ricerche che sui risultati del momento.

Per la provincia di Enna, incastonata nell’entroterra a metà strada tra i due bacini di tifo più grandi dell’isola, questo doppio binario racconta bene la stagione che si apre. Da un lato il Palermo che rincorre la Serie A con una rosa rinforzata, dall’altro il Catania che deve ricostruirsi dal fondo della Serie C: due strade opposte che però convergono sugli stessi rituali settimanali, la formazione da controllare, il mercato da commentare, il campionato da seguire partita dopo partita anche a decine di chilometri dallo stadio.

Il territorio ennese continua a fare la sua parte anche sul fronte del calcio dal basso: l’Enna Sport 2004 ha presentato la nuova stagione confermando l’affiliazione con la Sampdoria, un accordo che porta il metodo di lavoro di un club di tradizione fino ai settori giovanili dell’entroterra siciliano e tiene viva la stessa passione che il Tifometro misura su scala regionale.

È lo stesso filo che lega Enna, Palermo e Catania: un’isola che aspetta da anni un ritorno tra i grandi palcoscenici europei, ma che nel frattempo continua a informarsi, discutere e sperare ogni settimana, dal fantacalcio dell’entroterra fino al sogno promozione del Barbera.