Barrese, un triangolare di calcio nel ricordo di Gabriele Giadone: vince il Sant’Anna Enna

Un pomeriggio di sport e memoria per ricordare Gabriele Giadone, il giovane morto a soli 15 anni in un incidente stradale il 10 maggio dello scorso anno. A promuovere il Memorial è stata l’Asd Barrese, con il patrocinio della Lega Nazionale Dilettanti – Comitato regionale Sicilia e la partecipazione del Sant’Anna Enna e della Sommatinese Calcio.

Il triangolare

A contendersi il Memorial sono state le tre formazioni, in un appuntamento nel quale il risultato sportivo ha lasciato spazio soprattutto al ricordo del giovane calciatore.

A vincere il triangolare è stato il Sant’Anna Enna, che ha chiuso al primo posto. Seconda classificata la Barrese, società organizzatrice dell’iniziativa, mentre il terzo posto è andato alla Sommatinese Calcio.

Il campo è diventato così il luogo scelto per mantenere vivo il ricordo di Gabriele, attraverso quello sport che aveva rappresentato una parte della sua vita.

La maglia numero 16

Nel corso del Memorial sono stati diversi i momenti dedicati alla memoria del giovane. Ai genitori di Gabriele è stata consegnata una maglia con il numero 16 e la scritta “Gabriele vive”, gesto simbolico scelto per sottolineare il legame tra il ragazzo, la sua famiglia e la comunità sportiva.

«Gabriele, questo Memorial è per te, per ricordare ciò che sei stato per noi, per trasformare il dolore in un momento di amicizia e sport», hanno ricordato il presidente della Barrese Roberto Costa e i dirigenti della società.

Il ricordo oltre il risultato

La giornata ha avuto anche un significato che è andato oltre il calcio. Tra i presenti al Memorial anche Liborio Severino, della Sant’Anna Enna, padre di Luigi, anche lui vittima della strada.

La presenza di Severino ha aggiunto alla manifestazione un ulteriore momento di riflessione sul tema delle morti provocate dagli incidenti stradali, unendo due vicende segnate dalla perdita di giovani vite.

Per la Barrese, il Memorial è stato soprattutto un modo per trasformare il dolore in un momento di condivisione, affidando allo sport il compito di tenere vivo il ricordo di Gabriele. Il triangolare si è concluso con la vittoria del Sant’Anna Enna, ma, nel significato attribuito dagli organizzatori all’iniziativa, il risultato più importante è stato rappresentato dalla partecipazione di squadre, amici e comunità nel ricordo del quindicenne.