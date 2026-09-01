Barrafranca, una fiaccolata per Gabriele Giadone nel giorno del suo sedicesimo compleanno

Avrebbe compiuto 16 anni il prossimo 6 settembre Gabriele Giadone, il ragazzo di Barrafranca morto a 15 anni dopo essere stato travolto mentre era a bordo del suo ciclomotore. Per ricordarlo, nel giorno del suo compleanno, l’Associazione italiana Familiari Vittime della Strada e la famiglia, mamma Lucia e papà Angelo, hanno organizzato una fiaccolata della memoria.

Il percorso dalla scuola al cimitero

L’appuntamento è fissato alle 19 in via La Torre, davanti al liceo Giovanni Falcone frequentato da Gabriele. Da qui la fiaccolata attraverserà le vie cittadine fino al piazzale del cimitero, dove il 15enne era stato trasferito in elisoccorso dopo l’incidente del 10 maggio 2025, per essere trasportato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove morì poco dopo.

All’iniziativa sono invitate le istituzioni e la cittadinanza, insieme ai compagni di scuola, agli amici, alle famiglie, alla società civile e alle rappresentanze provinciali dell’AIFVS.

Il messaggio dell’AIFVS

L’associazione definisce l’appuntamento una “fiaccolata all’insegna della pace”, organizzata per trasformare il ricordo di Gabriele in un momento di riflessione sulla sicurezza stradale e sulla responsabilità individuale.

Il messaggio scelto dall’AIFVS è “Ricordare per cambiare”, con un richiamo alla prevenzione e alla necessità di rafforzare l’impegno delle istituzioni per contrastare gli incidenti stradali.

“È Gabriele, assieme alle tante vittime della strada, il motore che in questa occasione ci spinge ad approfondire il significato della vita”, afferma l’associazione, che sarà accanto alla famiglia durante la manifestazione.

L’aggiornamento sul procedimento

Sul fronte giudiziario, l’unico imputato per la morte del ragazzo ha presentato, attraverso il proprio legale, una nuova richiesta di patteggiamento. La richiesta sarà discussa il prossimo 27 ottobre davanti al Gip del Tribunale di Enna, Ornella Zelia.

La fiaccolata del 6 settembre unirà quindi il ricordo di Gabriele all’attenzione sul tema della sicurezza stradale, a poco più di un anno dalla sua morte.