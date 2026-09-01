A19, incidente a Gerbini: 3 auto coinvolte, 5 i feriti

Momenti di forte apprensione questa mattina sull’autostrada A19 Palermo-Catania, dove si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti tre veicoli. Il sinistro è avvenuto all’altezza del chilometro 179, nel tratto compreso tra gli svincoli di Gerbini e Motta Sant’Anastasia, interessando la zona dello scambio di carreggiata e del doppio senso di circolazione.

I feriti

Nel violento impatto 5 persone sono rimaste ferite: una di loro versa in condizioni più serie ed è stata presa in carico dal personale sanitario per le cure del caso.

Le indagini

L’incidente sta avendo pesanti ripercussioni sulla circolazione viaria. Al momento il traffico risulta bloccato, causando forti disagi agli automobilisti in transito. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, che conducono le indagini ed i mezzi di soccorso.