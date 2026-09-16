Aggredita dal proprio cane sulla A19: donna ferita alla testa

Momenti di paura nei giorni scorsi sull’autostrada A19, dove una donna è stata aggredita dal proprio cane mentre si trovava con due minori a bordo di un’auto. L’episodio è avvenuto intorno alle 21.10 in direzione Catania.

A dare l’allarme è stata la segnalazione di un’auto ferma sulla corsia d’emergenza e di una persona a terra. Quando gli agenti della Polizia Stradale di Catenanuova sono arrivati, si sono trovati davanti a una situazione particolarmente delicata: il cane, un Pastore Maremmano di grossa taglia, si muoveva impaurito tra la corsia d’emergenza, quella di marcia e persino quella di sorpasso.

La donna ferita alla testa

Nell’abitacolo c’erano due minori e la donna, tutti spaventati. La proprietaria presentava profonde ferite al volto e alla testa, con una copiosa perdita di sangue. Gli agenti hanno messo in sicurezza il tratto autostradale e prestato i primi soccorsi, mentre venivano allertati i sanitari. Poco dopo il 118 ha trasferito la donna e i due minori al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Enna, in codice rosso.

La ricostruzione dell’accaduto

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale, il cane era stato fatto scendere dall’auto perché particolarmente agitato. Al momento di risalire a bordo, per cause ancora da chiarire, avrebbe improvvisamente aggredito la proprietaria, facendola cadere e mordendola ripetutamente alla testa.

L’animale è stato infine affidato a un’associazione impegnata nella tutela degli animali, evitando che la sua fuga potesse creare ulteriori pericoli sulla A19.