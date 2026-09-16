Questura di Enna, arrivano 27 nuovi poliziotti: rinforzi anche a Leonforte, Nicosia e Piazza

La Questura di Enna e i presidi della Polizia di Stato in provincia si rafforzano con l’arrivo di 27 nuovi agenti, assegnati dalla Direzione centrale delle Risorse umane del Dipartimento della Pubblica sicurezza.

Il personale, proveniente da altre sedi e con diverse esperienze operative, è stato destinato alla Questura di Enna, ai Commissariati distaccati e alla Polizia Stradale, con l’obiettivo di potenziare i rispettivi organici.

Le nuove assegnazioni

Alla Questura di Enna sono stati assegnati 7 agenti. Sei entreranno in servizio al Commissariato di pubblica sicurezza di Leonforte, altrettanti a quello di Nicosia e uno al Commissariato di Piazza Armerina.

Per quanto riguarda la Polizia Stradale, cinque agenti sono stati destinati alla Sezione di Enna e due al Distaccamento di Catenanuova.

Si tratta complessivamente di 27 unità che andranno a rafforzare la presenza della Polizia di Stato nei diversi presidi del territorio provinciale.

Il benvenuto del Questore

I nuovi arrivati sono stati accolti dal questore di Enna, Cono Incognito, che ha rivolto loro il benvenuto nella nuova sede di servizio.

Il questore ha sottolineato l’importanza delle attività che i poliziotti saranno chiamati a svolgere a servizio della collettività provinciale, evidenziando anche il rinnovato entusiasmo legato all’avvio di una nuova esperienza professionale.

I trasferimenti da Enna

Nel corso dell’incontro è stato rivolto un saluto anche agli agenti che, dalla provincia di Enna, sono stati trasferiti in altre sedi.

A loro il questore ha rivolto l’augurio di proseguire con sempre maggiore profitto il proprio percorso professionale e di continuare a svolgere il servizio nel rispetto della divisa indossata.