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Enna
Agira
Aidone
Assoro
Barrafranca
Calascibetta
Catenanuova
Centuripe
Cerami
Gagliano C.to
Leonforte
Nicosia
Nissoria
Piazza Armerina
Pietraperzia
Regalbuto
Sperlinga
Troina
Valguarnera
Villarosa
Tenta di sgozzare un’anziana per strada, arrestato 42enne nel nisseno
Italpress - 17/09/2026
di Italpress
Tenta di sgozzare un’anziana per strada, arrestato 42enne nel nisseno
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