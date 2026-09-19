Enna calcio, il Collegio arbitrale da ragione a Passiatore: 10 mila euro all’ex tecnico

Si chiude con un conto da oltre diecimila euro la vertenza tra l’Enna Calcio e Francesco Passiatore.

La decisione

Il Collegio Arbitrale ha respinto il ricorso presentato dalla società e accolto l’istanza dell’ex allenatore, condannando il club al pagamento di 10.820 euro, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.

Delibera unanime

Il lodo è stato deliberato all’unanimità il 15 settembre 2026 e riguarda la vicenda legata all’esonero di Passiatore, avvenuto nel marzo scorso durante il campionato di Serie D, girone I, stagione 2025/2026.

A decidere l’avvicendamento in panchina era stata la precedente proprietà dell’Enna, con Luigi Stompo presidente e Fabio Montesano amministratore delegato. Oggi la società è invece guidata dal presidente Giancarlo Travagin.

I soldi

Nel dettaglio, il Collegio ha riconosciuto a Passiatore 10.720 euro lordi per i compensi fissi relativi alle mensilità di febbraio, marzo, aprile e maggio 2026, oltre a 100 euro per spese legali.

Respinte, invece, le richieste dell’Enna Calcio, compresa quella di risarcimento danni e quella di risoluzione del rapporto contrattuale per presunto grave inadempimento del tecnico.

Il club dovrà inoltre farsi carico degli ulteriori oneri previsti dal procedimento arbitrale, compresi i compensi dei componenti del Collegio e gli oneri fiscali accessori.