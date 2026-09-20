Valguarnera, si insedia la Commissione De.Co.: al via la mappatura dei produttori locali

Si è insediata a Valguarnera la Commissione De.Co., organismo chiamato a lavorare sulla valorizzazione delle produzioni locali e delle realtà produttive del territorio. Nel corso della prima riunione sono stati affrontati gli obiettivi della Commissione e individuate le prime attività da avviare nei prossimi mesi.

La prossima riunione è stata fissata per il 14 ottobre, appuntamento nel quale il gruppo dovrebbe entrare nella fase operativa del percorso.

L’avviso pubblico per i produttori

Tra le prime iniziative previste figura la predisposizione di un avviso pubblico rivolto ai produttori locali, con l’obiettivo di censire e mappare le realtà produttive presenti sul territorio.

Il Comune prevede di dedicare una sezione specifica del proprio sito istituzionale alla raccolta delle informazioni. L’iniziativa dovrebbe consentire di costruire una prima ricognizione dei produttori interessati e delle produzioni che potrebbero rientrare nel percorso di valorizzazione legato alle DE.CO.

Tradizioni e produzioni del territorio

La Commissione dovrà quindi lavorare alla definizione delle attività attraverso le quali riconoscere e promuovere produzioni considerate espressione delle tradizioni e delle competenze locali.

Nel comunicato, l’assessora all’Agricoltura e alle Attività Produttive di Valguarnera Francesca Draià definisce la De.Co. uno strumento per «riconoscere, tutelare e promuovere le produzioni locali», sottolineando anche la necessità di coinvolgere produttori, associazioni e altri soggetti del territorio.

Il percorso, dunque, si trova ancora nella sua fase iniziale. La mappatura dei produttori e la successiva individuazione delle attività rappresenteranno i primi passaggi concreti per trasformare il lavoro della Commissione in iniziative operative.