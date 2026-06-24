Leonforte, il 28 giugno il De.Co. Fest dedicato alle eccellenze agroalimentari e artigianali

Promuovere le eccellenze agroalimentari e artigianali del territorio attraverso la Denominazione Comunale (De.Co.). Con questo obiettivo si svolgerà il 28 giugno, in piazza IV Novembre a Leonforte, il “De.Co. Fest Leonforte 2026”, iniziativa inserita nel programma regionale “Sicilia che piace 2026” dell’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Leonforte in collaborazione con operatori e realtà del territorio, punta a valorizzare il marchio De.Co., recentemente istituito dall’amministrazione comunale.

“Vogliamo diffondere la conoscenza del marchio De.Co. tra cittadini e operatori, valorizzare le produzioni agroalimentari e le filiere corte, favorire la creazione di una rete tra produttori e istituzioni”, afferma il sindaco Piero Livolsi.

Convegno su sviluppo territoriale e filiere locali

L’apertura è prevista alle 10.30 con il convegno “Identità territoriali e prospettive di sviluppo”, dedicato al ruolo della De.Co. come strumento di promozione economica e valorizzazione delle produzioni locali.

Al dibattito prenderanno parte, tra gli altri, il sindaco Livolsi, l’assessore comunale all’Agricoltura Antonio Armenio e rappresentanti di Coldiretti. Al centro dell’incontro le opportunità per i produttori, le criticità del comparto agricolo e le possibili forme di collaborazione tra enti pubblici e imprese.

Show cooking, degustazioni e artigianato

Nel corso della giornata sono previsti show cooking realizzati anche con la collaborazione dell’Associazione Cuochi e Pasticceri Ennesi, degustazioni di prodotti locali e un’area espositiva dedicata ad aziende agricole e artigiani.

Tra le realtà presenti figurano l’azienda Terre di Chiesa, Agrirape di Manna, il Museo della Cuddura, la Pro Loco di Leonforte e i Fratelli Lo Gioco di Crisa, specializzati nella produzione di carta a mano.

Nel pomeriggio spazio anche agli eventi culturali con il progetto musicale “DÙ”, interpretato da Davide Campisi e Mimì Sterrantino, e con le esibizioni dell’Accademia Flamenco Libero di Palermo. L’iniziativa intende coniugare promozione territoriale, partecipazione e valorizzazione delle identità produttive locali.