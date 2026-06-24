Giunta Enna, via libera a progetti europei e riqualificazione urbana

La giunta comunale di Enna ha approvato una serie di atti di indirizzo riguardanti cooperazione internazionale, rigenerazione urbana, impiantistica sportiva, servizi sociali e manifestazioni culturali.

Tra i provvedimenti figura la proposta dell’assessore Michele Sabatino di adesione ad ALDA, l’Associazione europea per la democrazia locale, finalizzata a rafforzare la partecipazione del Comune ai programmi di cooperazione europea e all’accesso a finanziamenti comunitari. Approvata anche la partecipazione al programma Circular City Center, che consentirà all’ente di usufruire gratuitamente di attività di consulenza della Banca Europea per gli Investimenti sui temi della sostenibilità urbana.

Su proposta dell’assessore Tiziana Arena è stata inoltre approvata la perizia di variante relativa ai lavori di ristrutturazione di un padiglione dell’ex ospedale Umberto I destinato a ospitare il Centro per l’impiego.

Sport, inclusione e servizi scolastici

Tra gli atti approvati anche la partecipazione al bando “Sport e Periferie 2026”, illustrata dall’assessore Giuseppe Trovato, per la realizzazione di un impianto sportivo multidisciplinare inclusivo attraverso la demolizione e ricostruzione dell’ex bocciodromo comunale di via Ottavio Catalano. L’investimento previsto ammonta a 1,1 milioni di euro.

Via libera inoltre all’adesione del Comune alla rete del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), proposta dal vicesindaco Stefania Marino, con l’obiettivo di accedere ai finanziamenti nazionali destinati ai percorsi di inclusione sociale.

Approvato anche l’atto di indirizzo per l’avvio del servizio di mensa scolastica per l’anno 2026-2027, presentato dall’assessore Marinella Adamo, con l’introduzione di criteri orientati alla sostenibilità ambientale e alla riduzione dell’utilizzo della plastica.

Festa della Patrona e dichiarazioni del sindaco

La giunta ha infine approvato il programma dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Visitazione, Patrona della città, con la concessione di un contributo di 110 mila euro alla confraternita degli Ignudi per l’organizzazione delle celebrazioni.

“L’attività della giunta che presiedo procede con il ritmo che ci eravamo dati”, ha dichiarato il sindaco Mirello Crisafulli, sottolineando che gli atti approvati puntano ad “aprire Enna ai circuiti europei, recuperare gli spazi pubblici, investire sui servizi e sull’inclusione”. Secondo il primo cittadino, l’obiettivo è rafforzare la capacità dell’ente di attrarre risorse e sviluppare nuove opportunità progettuali senza aggravare il carico economico per i cittadini.