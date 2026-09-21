Puliamo il Mondo, volontari e bimbi ripuliscono tratto della SS 121 tra Enna e Villarosa

Un tratto della strada statale 121 “Catanese”, tra Villarosa ed Enna, è stato interessato sabato 19 settembre dall’iniziativa “Puliamo il Mondo”, organizzata da Legambiente. Le attività di riqualificazione ambientale si sono concentrate nell’area in prossimità della Chiesa Madonna della Catena.

La partecipazione

Alla mattinata hanno preso parte numerosi bambini in età scolare, accompagnati dagli adulti di riferimento, insieme a volontari, associazioni e personale Anas. I partecipanti hanno contribuito alle attività promosse da Legambiente, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla tutela dell’ambiente e sul rispetto del territorio.

La presenza della comunità locale ha caratterizzato l’iniziativa lungo il tratto della statale interessato dalle attività, con il supporto del personale Anas.

L’attenzione al territorio

Anas ha sottolineato l’importanza di iniziative che coinvolgono le giovani generazioni sui temi della sostenibilità e della cura dei luoghi. L’attenzione è stata richiamata anche sulla necessità di adottare comportamenti responsabili lungo la rete stradale e di contribuire al decoro e alla tutela delle aree attraversate dalle infrastrutture.